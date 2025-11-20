ASS et Mimi dans le gouvernement…Pastef face aux choix assumés de Diomaye

Les développements récents au sommet de l’État sénégalais révèlent des tensions structurelles au sein de la nouvelle majorité, cristallisées par les choix du Président Bassirou Diomaye Faye concernant certaines personnalités. L’affirmation présidentielle de maintenir dans ses fonctions des figures très contestées chez les patriotes telles que Mimi Touré, tout en défendant Abdourahmane Diouf, met en lumière un défi de cohérence pour le parti PASTEF (Parti des Patriotes Africains du Sénégal pour Travail, l’Ethique et la Fraternité), qui avait initialement marqué sa distance avec ces acteurs.

Le parti PASTEF avait clairement établi sa position le 11 novembre, rejetant l’initiative de Mimi Touré au nom d’une divergence de « valeurs » et de « principes ». Ce communiqué traduisait une volonté de sanctuariser l’identité idéologique du mouvement et de maintenir sa propre dynamique de consolidation interne et de la coalition APTE, loin de toute alliance perçue comme un compromis avec l’ancien système.

Toutefois, la décision du Président Diomaye Faye de persister dans ses choix politiques et de ne pas céder aux pressions de sa base sur ces dossiers complexes, y compris sur le rapport de l’IGE concernant Mimi Touré, indique une approche pragmatique de la gouvernance. Cette posture présidentielle, qui privilégie l’élargissement des soutiens et la nécessité de l’action de l’État, s’oppose à la pureté idéologique défendue par le parti.

C’est dans ce contexte tendu que s’est tenue la rencontre du 18 novembre 2025 entre le Bureau Politique National (BPN) de PASTEF et le Chef de l’État. Officiellement décrite comme ayant eu lieu dans un « climat fraternel et constructif », cette entrevue visait à consolider le tandem Diomaye-Sonko et à assurer la coordination des actions entre la Présidence et le parti.

Néanmoins, l’apparente unité affichée par le communiqué a été rapidement éclipsée par les spéculations et les fuites d’informations sur les réseaux sociaux. Les révélations attribuées à un marabout député de Pastef, bien que non endossées par une communication officielle du parti, ont mis en lumière des désaccords substantiels, non seulement sur la question des nominations, mais également sur le respect des institutions et la nature du mandat présidentiel.

Ces informations non confirmées et largement partagées sur les réseaux sociaux suggèrent des tensions latentes entre le Président Diomaye Faye et son Premier ministre, Ousmane Sonko, leader de PASTEF. L’écho de propos présidentiels insistant sur la nécessité du respect institutionnel, tel que rapporté, indique une remise en question de la ligne de conduite interne du parti face aux impératifs du pouvoir d’État.

La direction de PASTEF se trouve ainsi confrontée à un dilemme stratégique majeur : comment soutenir et maintenir la loyauté au Président issu de ses rangs, tout en gérant le mécontentement de sa base militante, souvent qualifiée d’« ultras » sur les réseaux sociaux, qui rejette fermement les choix présidentiels et exige le respect des principes fondateurs du mouvement.

Ce fossé idéologique et générationnel entre les impératifs de la gouvernance et les attentes de la rupture politique met une pression accrue sur le leadership du parti. Le communiqué jugé «laconique» du bureau politique de Pastef après la rencontre du BPN a accentué la confusion. Mais aussi il a poussé les «ultras» du parti à se braquer davantage contre le président Bassirou Diomaye Faye. Et aussi contre la «nouvelle» coalition Diomaye Président.

L’épisode met en exergue la difficulté inhérente pour un mouvement politique issu d’une mobilisation populaire et d’une idéologie de rupture d’opérer la transition vers l’exercice du pouvoir. La manière dont PASTEF gérera cette opposition entre ses principes et les choix stratégiques du Président Diomaye Faye sera déterminante pour la stabilité et l’avenir de la nouvelle majorité sénégalaise.

Aliou Niakaar Ngom pour xibaaru.sn