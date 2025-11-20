Un automobiliste percute une jeune femme à vélo puis tente de la violer

Les faits se sont déroulés le 11 novembre à Rennes, en Ille-et-Vilaine.

Une jeune femme quittait son cours de théâtre à vélo lorsqu’elle a été percutée par une voiture.

Le conducteur est sorti de son véhicule, s’est jeté sur la cycliste et a tenté de la violer.

Il a poussé la victime au sol, s’est mis sur elle et a tenté de lui arracher ses collants. L’agresseur a tenté de la pénétrer sexuellement avec les doigts.

Alertés par les cris de la victime, des témoins sont intervenus et ont mis en fuite l’assaillant.

Cet homme de 33 ans a été interpellé quelques instants plus tard puis placé en détention provisoire. Une expertise psychiatrique a été ordonnée.

Quant à la victime, en état de choc, elle s’est vue prescrire 4 jours d’ITT.

Source : F D