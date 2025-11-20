Portées disparues…les corps d’une mère et sa fille retrouvés dans un congélateur

Une fillette de 10 ans et sa mère de 34 ans avaient disparu le 20 juillet 2024 en Allemagne.

Après avoir rendu visite à des proches, elles avaient été récupérées en voiture à Düsseldorf par un collègue de travail de la mère.

Interrogé par les enquêteurs, le collègue, âgé de 55 ans, avait expliqué qu’elles projetaient de faire un long voyage en Turquie.

Mais les policiers ne l’ont pas cru, d’autant que les proches des deux disparues n’étaient pas au courant de ce projet.

En enquêtant, ils ont découvert que le suspect et son frère, âgé de 53 ans, avaient acheté deux congélateurs.

Bien qu’ils ont nié les faits dans un premier temps, l’aîné est finalement passé aux aveux le 12 novembre 2025, évoquant un « accident » et reconnaissant avoir caché les corps dans l’appartement de son frère.

Les policiers se sont rendus au domicile de ce dernier à Innsbruck, en Autriche, où ils ont découvert les corps sans vie de la fillette et de sa mère dans un congélateur.

Par ailleurs, l’aîné aurait mis en vente des bijoux en or appartenant à la victime et certains meubles de son appartement. Il a également reçu un virement depuis le compte de la disparue, qu’il a présenté comme un remboursement de dette.

Source : F D