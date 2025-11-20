Coalition Diomaye Président : Un leader porte plainte contre Mame Diarra Fam

Le leader du Mouvement national « Mon pays, mon avenir » (MPMA), Ibrahima Cissokho, a déposé une plainte contre Mame Diarra Fam. Bien que tous deux soient membres de la coalition « Diomaye Président », ils appartiennent à des courants différents : Cissokho est proche de Mimi Touré, tandis que Mame Diarra Fam est réputée être de la sensibilité de Aïda Mbodji.

Selon le journal Libération, à l’origine de l’information, le plaignant a saisi la Division spéciale de cybersécurité (DSC). Il accuse Mame Diarra Fam d’avoir collecté et diffusé de manière illégale des données à caractère personnel. Ibrahima Cissokho lui reproche notamment d’avoir rendu public son numéro de téléphone et d’avoir tenu certains propos à son encontre, précise le quotidien, sans plus de détails.