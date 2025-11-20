Du nouveau dans l’affaire Madiambal Diagne

La Chambre d’accusation financière a décidé de la libération, assortie d’un contrôle judiciaire, de Serigne Omar Mbaye, présenté comme le marabout de Madiambal Diagne. Il avait été arrêté il y a quelques semaines et placé sous mandat de dépôt en même temps que l’épouse et deux enfants du journaliste, peu après que ce dernier a quitté le Sénégal malgré une opposition de sortie du territoire.

Poursuivi pour association de malfaiteurs, Serigne Omar Mbaye aurait rencontré Madiambal Diagne à Thiès peu avant le départ de celui-ci pour la France, rapporte Libération. Bien qu’il puisse retrouver la liberté, la décision reste en suspens : le parquet général dispose encore de six jours pour faire appel, rappelle le quotidien dans son édition de ce jeudi.