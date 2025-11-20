Politique

Plainte contre elle : La réaction de Mame Diarra Fam

Par Niakaar
Mame Diarra Fam fait l’objet d’une plainte. L’ancienne députée qui est actuellement hors du pays, a tout de même réagi à sa façon, sur ses comptes numériques. «Bien Arrivée à Bangkok Après un Voyage Long de presque 48 h avec des Décalages horaires Graves ! Je viens D’apprendre par la presse une Plainte déposée en mon Nom par un Membre de la Coalition Diomaye Président New Look», a-t-elle écrit. Et avec un brin d’humour, Mame Diarra Fam a prévenu le procureur qu’elle est disposée à lui répondre via WhatsApp, rapporte Seneweb.

En effet, c’est le leader du Mouvement national «mon pays, mon avenir» (MPMA), Ibrahima Cissokho, qui a porté plainte contre Mame Diarra Fam. Le plaignant, qui a saisi la Division spéciale de cybersécurité (DSC) selon Liberation, vise Mame Diarra Fam pour collecte illicite et diffusion de données à caractère personnel. «Il lui reproche d’avoir diffusé ses données personnelles (numéro de téléphone) en plus d’avoir tenu contre lui certains propos», reprend le journal, sans davantage de précision.

