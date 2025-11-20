«J’ai rencontré une équipe d’enquêteurs très professionnels» (Thierno Alassane Sall)

Le leader de République des valeurs, Thierno Alassane Sall, était ce mercredi à la Section de recherches de la gendarmerie de Dakar. Il répondait à une convocation relative à sa plainte dans le dossier ASER. Dans un entretien paru, ce jeudi, dans L’Observateur, il révèle l’ambiance de son audition, s’arrêtant sur l’attitude de ses hôtes. «J’ai rencontré une équipe d’enquêteurs très professionnels, avec un sens d’écoute, et qui ont bien préparé leur dossier», a salué l’ancien ministre de l’Énergie sous Macky Sall.

S’interdisant de «rentrer dans les détails pour préserver les secrets de l’enquête», le président de République des valeurs déclare être «relativement confiant en ce qui concerne les enquêteurs». «Ils sont un peu libres d’agir et ils semblent déterminés à vouloir aller jusqu’au bout. Mais comme nous sommes dans toute une chaîne, je ne peux parler que pour ceux que j’ai rencontrés», tempère Thierno Alassane Sall.