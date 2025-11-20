L’ancien ministre du Développement industriel, Moustapha Diop, entrevoit un tournant favorable dans l’affaire des marchés de masques. Au terme d’une importante séance de confrontation tenue hier, mercredi 19 novembre, devant la Commission d’instruction de la Haute Cour de justice, les fournisseurs ont confirmé de manière unanime que les commandes exécutées dans le cadre du marché ont été livrées intégralement.

Extrait de sa cellule tôt dans la matinée, Moustapha Diop a été entendu de 10h30 à 12h30 en présence du président de la Commission, le juge Abdoulaye Bâ, et des autres membres de l’institution. Cette audition cruciale mettait face à face l’ancien ministre et les principaux prestataires impliqués dans l’exécution des contrats.

Selon les informations rapportées par Les Échos, les témoignages recueillis ont permis de clarifier les conditions de livraison des masques ainsi que les modalités de règlement. Les déclarations d’Ibrahima Macodou Fall et de plusieurs autres fournisseurs ont été jugées particulièrement déterminantes. Tous ont assuré avoir exécuté la totalité du marché qui leur avait été attribué.

Ibrahima Macodou Fall a notamment affirmé devant les juges qu’il avait livré l’ensemble des masques commandés, confirmant également avoir été payé intégralement. Le seul point sensible relevé par les enquêteurs concerne le mode de paiement : plusieurs prestataires disent avoir été réglés en espèces.

Si cette pratique reste inhabituelle pour un marché public, elle ne relèverait pas, selon les sources du journal, d’un délit criminel dans le cadre précis du dossier. Les personnes impliquées pourraient tout au plus être exposées à des sanctions relevant de la Cour de discipline financière (CDF), et non de la Haute Cour de justice.

Alors que la défense de Moustapha Diop pensait l’instruction en voie d’être bouclée, le président de la Commission a indiqué qu’une ultime confrontation restait nécessaire. Une dernière fournisseuse, actuellement en pèlerinage à La Mecque pour la Oumra, doit encore être entendue. Sa présence étant attendue dans les prochains jours, une confrontation pourrait être programmée dès la semaine prochaine, selon les disponibilités de la Commission.

Cet ultime volet ne suscite toutefois aucune inquiétude du côté de la défense. Lors de l’enquête préliminaire, cette même fournisseuse avait déjà confirmé avoir livré l’intégralité des masques et avoir été payée dans les règles. Une version qui concorde parfaitement avec les autres témoignages recueillis.