Fadilou Keita : « Pour se battre avec les patriotes, il faut avoir les mains propres »

Depuis sa nomination comme superviseure de la coalition “Diomaye Président”, Aminata « Mimi » Touré fait l’objet de nombreuses critiques au sein même des rangs pastefiens. Ce jeudi 20 novembre, Fadilou Keïta, Directeur général de la Caisse des Dépôts et Consignations (CDC), a accentué la pression à travers une publication sur sa page Facebook, estimant que « l’ancienne Première ministre devrait faire face à ses responsabilités, de gré ou de force ».

Pour Fadilou Keïta, Mimi Touré est directement concernée par les conclusions du rapport sur la gestion du Conseil économique, social et environnemental (CESE), mais également par les dossiers liés aux affaires Hissène Habré et Karim Wade. Selon lui, l’ancienne cheffe du gouvernement « se doit désormais de faire face à la justice avec dignité ». Il rappelle que « pour rejoindre les patriotes ou les défenseurs de la bonne gouvernance, il faut présenter un parcours irréprochable et avoir les mains propres ».

« Le rapport sur la gestion du CESE épingle aussi bien Mimi Touré qu’Idrissa Seck. Mimi Touré, ayant conduit les affaires Habré et Karim Wade, doit pouvoir faire face à la justice avec dignité. Du reste, le rapport avait été approuvé par le président Macky Sall et, aujourd’hui, sa mise en œuvre incombe au Premier ministre. Elle devra donc faire face à ses responsabilités, de force ou de gré. Pour se battre avec les patriotes, il faut avoir les mains propres», a-t-il écrit.