Éducation : les syndicats saluent l’adoption des décrets mais réclament davantage

Le G7, regroupant les syndicats les plus représentatifs du secteur de l’éducation, a salué l’adoption en Conseil des ministres du projet de décret modifiant le décret n°2006-392 du 27 avril 2006 et complétant le décret n°77-987 du 14 novembre 1977, relatif au statut particulier des fonctionnaires de l’Enseignement.

Toutefois, les syndicats estiment que l’État doit aller plus loin, notamment en signant le décret portant sur le relèvement de l’âge de la retraite.

Pour le secrétaire général du Saemss, El Hadji Malick Youm, cette avancée, bien qu’appréciable, arrive tardivement. « Le gouvernement a fait un pas, certes, mais d’autres dossiers restent liés à la signature de ces décrets, comme la revalorisation des pensions de retraite des décisionnaires », a-t-il précisé.

Il a également rappelé que la question du passage de l’âge de départ à la retraite de 60 à 65 ans demeure entière, de même que l’accès des décisionnaires aux imputations budgétaires.

Malick Youm a par ailleurs dénoncé « la lenteur » avec laquelle le gouvernement a réagi. Selon lui, « l’exécutif ne bouge que sous la pression des mouvements de grève, ce qui montre que les autorités semblent attendre que les syndicats perturbent l’école pour agir. Il est temps d’en finir avec ces anciennes pratiques ».

Concernant la suite du plan d’action, le secrétaire général annonce un retour vers la base. « Nous allons soumettre ces décrets à nos membres pour une évaluation objective. Des assemblées générales ont été tenues partout dans le pays ; nous reviendrons donc vers nos camarades pour discuter des perspectives de lutte dans les prochains jours », a-t-il conclu.