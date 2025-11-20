Sortie de Fadilou Keita : Le camp de Mimi Touré riposte

Le Directeur général de la Caisse des Dépôts et Consignations (CDC), Fadilou Keita, est récemment revenu sur le rapport de l’Inspection Générale d’État (IGE), soulevant des réactions contrastées dans le paysage politique. Cette prise de position intervient dans un contexte où Aminata Touré pilote la structuration de la coalition « Diomaye Président », après sa nomination par le Président de la République.

Dans un communiqué diffusé par le Mouvement pour l’Intégrité, le Mérite et l’Indépendance (MIMI), les partisans de Aminata Touré dénoncent ce qu’ils qualifient de tentative de discrédit à l’encontre de Mme Touré. Selon ce mouvement, les déclarations de M. Keita ne relèveraient pas d’une démarche de transparence, mais d’une opération visant à saper l’image de l’ancienne Premier ministre.

Le communiqué rappelle le parcours de Mme Touré, soulignant son engagement pour la transparence, la reddition des comptes et la bonne gouvernance. Il met également en avant son rôle dans la lutte contre le clientélisme et la gestion inefficace des ressources publiques, rappelant que ses décisions ont toujours été guidées par l’intérêt général.

Le MIMI avertit par ailleurs que les attaques personnelles ou la manipulation de l’opinion publique ne doivent pas masquer le débat politique, et assure que Mme Touré, forte de son expérience et de sa crédibilité, continuera son action en toute indépendance.