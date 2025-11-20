Festival des Arts Culinaires : l’ADEPME aux côtés des femmes entrepreneures

La 4ᵉ édition du Festival des Arts Culinaires du Sénégal s’est tenue sous l’initiative de la Plateforme des Femmes Entrepreneures pour le Développement et la Solidarité, avec la participation notable de l’Agence de Développement et d’Encadrement des Petites et Moyennes Entreprises (ADEPME).

Placée sous le thème « Consommer local : une voie vers la souveraineté alimentaire », cette édition a une nouvelle fois célébré la diversité et la richesse du patrimoine culinaire sénégalais, tout en mettant en lumière le rôle central des femmes entrepreneures dans la dynamique économique nationale.

Le Directeur général de l’ADEPME, Alpha Thiam, a honoré de sa présence cette rencontre dédiée aux savoir-faire locaux. Il a visité plusieurs stands afin d’échanger avec les exposantes, découvrir leurs produits et saluer la qualité de leur travail. Cette immersion au cœur des initiatives féminines a permis d’apprécier l’ingéniosité et la créativité des entrepreneures présentes.

L’événement a également offert l’occasion pour l’ADEPME de réaffirmer son engagement en faveur du développement de l’entrepreneuriat féminin, de la transformation locale et de l’émergence d’initiatives œuvrant pour la souveraineté alimentaire du pays. L’agence a rappelé sa volonté d’accompagner durablement les femmes et les PME dans leur croissance, leur visibilité et leur contribution active au développement économique du Sénégal.