Lettre de Me Diaraf Sow au Président Diomaye : «Pourquoi Aminata Touré ?»

Me Diaraf Sow, président du parti Alliance Démocratique pour une Afrique Émergente/Joowléene (ADAE/J), a adressé une lettre ouverte au Président de la République, Bassirou Diomaye Faye, dans laquelle il exprime de profondes inquiétudes au sujet du rôle confié récemment à l’ancienne Première ministre Aminata Touré. Il précise d’emblée que son propos n’est ni une attaque personnelle ni une manœuvre politique, mais un devoir républicain face à ce qu’il considère comme une menace pour les intérêts supérieurs de l’État et de la démocratie.

L’avocat affirme ne pas s’opposer à ce que le chef de l’État cherche de nouvelles alliances politiques en dehors du PASTEF, mais il s’interroge sur la place centrale accordée à Aminata Touré. Selon lui, l’introduire dans la stratégie politique actuelle constitue une grave erreur. Il estime que si l’ancienne Première ministre était animée par la vertu ou la sagesse politique, elle refuserait tout rôle susceptible de créer une division au sein du PASTEF ou d’affaiblir la relation entre le Président de la République et Ousmane Sonko, qui l’avait pourtant accueillie après son départ de la coalition Benno Bokk Yaakaar.

Me Sow décrit Aminata Touré comme une «opportuniste prête à toutes les manœuvres». Il revient sur ses dissensions avec l’ancien président Macky Sall, qui l’avait nommée à plusieurs postes importants, notamment celui de Premier ministre. Il évoque également son échec lors des élections législatives, ses tentatives avortées d’obtenir la présidence de l’Assemblée nationale, ainsi que son ralliement ultérieur à Ousmane Sonko, ralliement qu’il juge aujourd’hui dévoyé par ses démarches actuelles. D’après lui, l’ancienne ministre “ne joue pas pour vous, Monsieur le Président. Elle ne joue que pour elle-même.”

L’auteur met également en doute le bilan d’Aminata Touré à la tête de l’État. Il critique la gestion de la traque des biens mal acquis, les déclarations relatives aux 200 milliards de FCFA prétendument recouvrés, ainsi que l’opacité qui aurait entouré ces chiffres. Il cite en outre un rapport de l’Inspection générale d’État (IGE) de 2022 ayant mis en cause sa gestion du Conseil économique, social et environnemental (CESE), notamment des dépenses non conformes, des retraits en liquide sans décharge et des montants importants destinés à sa communication personnelle. Il dénonce également une liste de 213 partis politiques présentée comme soutenant la coalition « Diomaye Président », dont plusieurs responsables ont officiellement démenti l’adhésion.

Me Diaraf Sow avertit le chef de l’État que toute alliance avec Aminata Touré serait vouée à l’échec et entraînerait inévitablement une trahison si ses ambitions personnelles n’étaient pas satisfaites. Selon lui, le Président court le risque d’être sa “prochaine victime”. Il l’appelle à changer de cap et estime qu’Aminata Touré ne lui apportera aucun gain politique durable.

Au regard de ce qu’il qualifie d’éléments graves et troublants, Me Sow demande à Aminata Touré de démissionner immédiatement de toutes ses fonctions politiques et de se mettre à la disposition de la justice afin de clarifier les accusations soulevées. Il conclut en affirmant agir par respect pour l’État, la République et le peuple sénégalais.