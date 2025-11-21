Le camp de Sonko sonne la riposte contre…la coalition «Diomaye Président »

La cohabitation entre le Président Bassirou Diomaye Diakhar Faye et son Premier ministre, Ousmane Sonko, semble connaître ses premières zones de turbulence. Un malentendu politique, né de la nomination par le Chef de l’État d’Aminata Touré à la tête de la coalition « Diomaye Président », un choix allant à l’encontre de la désignation d’Aïssatou Mbodj par le Premier ministre quelques jours plus tôt, a déclenché une vague de réactions au sein du PASTEF (Parti des Patriotes Africains du Sénégal pour le Travail l’Ethique et la Fraternité). Face à ce que certains perçoivent comme une tentative d’incursion dans les rangs du parti, les proches d’Ousmane Sonko ont lancé une riposte politique ferme.

Plusieurs cadres du Pastef ont rapidement pris position pour soutenir leur leader, Ousmane Sonko. Waly Diouf Bodian, Directeur général du Port Autonome de Dakar, a clairement affiché sa loyauté, déclarant : « Je ne me sens nullement concerné politiquement par tout ce qui se fait en dehors de Pastef. Mon périmètre et mon horizon politiques se limitent uniquement à Ousmane Sonko ». Ce message marque une volonté de circonscrire l’action politique des responsables du parti à la seule plateforme du Pastef, rejetant de facto la nouvelle coalition présidentielle.

L’une des réponses les plus virulentes est venue de Fadilou Keita. En écho à la nomination d’Aminata Touré, il a soulevé la question de la probité, citant un rapport sur la gestion du CESE qui « épingle aussi bien Mimi TOURÉ qu’Idrissa SECK ». Il a insisté sur le fait que l’ancienne Première ministre, « ayant conduit les affaires ABRÉ et Karim WADE doit pouvoir faire face à la justice avec dignité », et que pour se battre avec les « patriotes, il faut avoir les mains propres ». Des accusations démenties les deux camps.

Fadilou Keita a également appelé à une riposte structurée. Il a demandé à ce que la « réponse politique aux actes posés par Mimi TOURÉ » soit portée par les sections communales du Pastef, en collaboration avec l’ensemble des responsables locaux (ministres, directeurs généraux, députés, PCA…). L’objectif est de « agir avec force et détermination » tout en « entam[ant] de préparer la candidature d’Ousmane SONKO en 2029 ». Il a mis en garde contre toute tentative de division, affirmant que les « incursions dans nos rangs ne sauraient être tolérées ».

De son côté, Ngagne Demba Touré, DG de la SOMISEN, a clairement dénoncé la nouvelle coalition « Diomaye Président » et la « nouvelle vague de transhumance » qu’elle incarne. Il a affirmé que le parti ne tolérerait pas que « Mimi Touré dirige la structuration de la coalition », et que le Président Diomaye n’a pas « les prérogatives pour [leur] choisir une coordinatrice… le Pastef va se radicaliser ». Ces propos soulignent un rejet catégorique de la désignation et annoncent une possible rupture politique au sein du mouvement.

Le Député Cheikh Bara Ndiaye a ravivé le débat en présentant ce qu’il qualifie de « révélations » sur la stratégie du Chef de l’État. Selon lui, le Président Faye tenterait de « créer un parti parallèle au sein même de Pastef », cherchant à « prendre [les] militants et [les] cadres, [pour] mettre en place la Coalition Diomaye Président » afin de se structurer une base politique propre.

Poursuivant, Cheikh Bara Ndiaye affirme que cette démarche viserait à terme à influer sur la stratégie électorale du Pastef. Il a ainsi déclaré que le Président « demandera[it] à Ousmane Sonko de ne pas présenter le Pastef à l’élection des maires. C’est peine perdue ». L’élu du Pastef a même avancé des noms de personnalités politiques qui, selon lui, seraient envisagées pour représenter la Coalition Présidentielle aux prochaines échéances locales.

L’ensemble de ces réactions constitue un avertissement solennel du camp Sonko. Il rappelle que la base politique du mouvement, qui a porté les deux hommes au pouvoir, reste fermement attachée à la vision d’Ousmane Sonko et exige le respect du périmètre politique du parti.

Ces tensions révèlent une profonde crise de confiance et de légitimité au sein de l’appareil gouvernemental et partisan. La riposte du camp Sonko, musclée et bien coordonnée, vise à freiner l’élan de la coalition « Diomaye Président » et à réaffirmer la primauté du Pastef dans le paysage politique. L’évolution de cette confrontation déterminera si le Sénégal se dirige vers une crise politique ouverte ou vers une clarification nécessaire des rôles entre le Président de la République et son Premier ministre.

Aliou Niakaar Ngom pour xibaaru.sn