Elle se rend au travail…elle reçoit une balle devant sa voiture

Il était 7H00 du matin, ce jeudi, quand une jeune femme a quitté son domicile de Besançon, dans le Doubs, pour se rendre au travail

Alors qu’elle s’apprêtait à monter dans sa voiture garée sur le parking de son immeuble, elle a été tuée par balles.

Les secours, arrivés sur les lieux, ont découvert la victime gisant au pied de son véhicule. Touchée de deux projectiles, elle est décédée sur place des suite de ses blessures.

Tout de suite, les soupçons se sont portés sur son ex-compagnon.

Cet homme de 34 ans s’est retranché à son domicile d’Ornans, à une vingtaine de kilomètres de Besançon.

Après des négociations avec les policiers du Raid, dépêchés sur place, il a finalement été interpellé sans incident en milieu de journée et placé en garde à vue.

La jeune femme avait déposé une main courante le mois dernier.

