C'est dans cette maison que le drame a eu lieu

Un couple d’octogénaires découverts tués par balles…dans leur maison

Les corps sans vie d’un couple ont été retrouvés mercredi dans leur maison située rue de Mauvaisville à Argentan, dans l’Orne.

C’est un proche, habitant à proximité, qui a fait la macabre découverte et a prévenu les secours.

À leur arrivée sur place, les policiers n’ont pu que constater les décès. Les deux victimes ont été tuées par balles.

Selon les premiers éléments, la femme, âgée de 87 ans, a été abattue avec un fusil par son compagnon, âgé de 83 ans. L’homme, un ancien chasseur, s’est ensuite suicidé avec la même arme.

Une lettre faisant état de pensées suicidaires a été découverte.

Une autopsie des deux victimes sera pratiquée.

Source : F D