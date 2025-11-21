Maïmouna Ndour Faye annonce une plainte contre Cheikh Bara Ndiaye

Maïmouna Ndour Faye a décidé de déposer une plainte contre Cheikh Bara Ndiaye. Le député a déclaré que la patronne de la 7tv a été dotée d’un passeport diplomatique et qu’elle est chargée d’entretenir les hommes politiques de la coalition Diomaye Président.

«Cheikh Bara Ndiaye a repris son exercice favori et moi je fais partie de ses cibles. Je pense qu’il a besoin de prononcer mon nom pour être entendu. Pour sa déclaration qu’il a faite aujourd’hui, dès demain mon avocat Me Baboucar Cissé va déposer une plainte auprès du procureur», a annoncé la journaliste ce jeudi.

Elle a rappelé que ce sera sa seconde plainte contre le député. Car selon elle, Cheikh Bara Ndiaye, entre février et mars 2025, «avait porté une campagne de dénigrement et de manipulation ainsi qu’une diffusion de fausses nouvelles contre 7tv».