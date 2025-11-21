Pastef : La journée des martyrs reportée !

Ousmane Sonko, le Premier ministre et Président de Pastef Les patriotes, avait annoncé lors de son «Tera meeting» du 8 novembre dernier, la tenue d’une journée dédiée aux martyrs. Celle-ci était prévue pour le 28 novembre prochain. Mais, elle vient d’être reportée.

«Ce report s’inscrit dans une volonté de garantir une préparation optimale, à la hauteur de l’événement, afin d’honorer dignement celles et ceux qui ont payé le prix fort dans notre combat pour la liberté, la justice et la souveraineté», a expliqué Pastef dans un communiqué de presse.