La coalition Diomaye Président dément les accusations du député Bara Ndiaye

La cellule digitale de communication de la coalition Diomaye Président a formellement réfuté, ce jeudi 20 novembre 2025, les propos tenus par le député Bara Ndiaye sur le plateau de l’émission Takushow de Walf TV.

L’élu a accusé le président de la République, Bassirou Diomaye Faye, d’avoir dépêché une délégation à la prison de Rebeuss, par l’entremise de la superviseure générale de la coalition, Aminata Touré dite Mimi Touré, afin de solliciter le soutien du maire de Louga, le député Moustapha Diop.

Dans un communiqué diffusé dans la soirée, la coalition a qualifié ces déclarations de « contre-vérité » visant à « ternir l’image » du chef de l’État et de sa superviseure générale. Elle invite par ailleurs Bara Ndiaye à « plus de responsabilité » et de respect envers le président de la République.