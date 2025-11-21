Cheikh Bara Ndiaye : «Je viens de déposer une plainte contre Maimouna Ndour Faye…»

Maïmouna Ndour Faye avait annoncé qu’elle déposerait une plainte contre Cheikh Bara Ndiaye. Le député a, lui, déjà déposé la sienne contre la journaliste. «Je viens de déposer une plainte contre Maimouna Ndour Faye pour diffamation et diffusion de fausses nouvelles, injures publiques et menaces», a-t-il indiqué.

En effet, le député avait déclaré que la patronne de la 7tv a été dotée d’un passeport diplomatique et qu’elle est chargée d’entretenir les hommes politiques de la coalition Diomaye Président. Des propos qui n’ont pas du tout plu à la journaliste qui a décidé de saisir le parquet.

«Cheikh Bara Ndiaye a repris son exercice favori et moi je fais partie de ses cibles. Je pense qu’il a besoin de prononcer mon nom pour être entendu. Pour sa déclaration qu’il a faite aujourd’hui, dès demain mon avocat Me Baboucar Cissé va déposer une plainte auprès du procureur», avait-elle indiqué.

Maïmouna Ndour Faye a rappelé qu’il s’agit là, de sa seconde plainte contre le député. Car, dit-elle, qu’entre février et mars 2025, Cheikh Bara Ndiaye, «avait porté une campagne de dénigrement et de manipulation ainsi qu’une diffusion de fausses nouvelles contre la 7tv».

