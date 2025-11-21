Fièvre de la vallée du Rift et de Mpox au Sénégal : Le point sur l’évolution des épidémies

Le ministère de la Santé et de l’Hygiène publique a publié un communiqué pour informer la population de l’évolution des épidémies de la fièvre de la vallée du Rift (FVR) et de Mpox au Sénégal.

Fièvre de la vallée du Rift (FVR)

Au 20 novembre 2025, aucun nouveau cas ni décès n’a été enregistré. Depuis le début de l’épidémie, le Sénégal a comptabilisé 482 cas confirmés, dont 31 décès et 446 guérisons. Les régions les plus touchées sont :

– Saint-Louis : 344 cas (Richard-Toll 155, Saint-Louis 80, Podor 59, Dagana 36, Pété 13, Thilogne 14, Ranérou 10, Matam 7)

– Fatick : 32 cas (Diofior 13, Fatick 6, Foundiougne 4, Passy 3, Niakhar 3, Diakhao 2, Sokone 1)

– Louga : 21 cas (Linguère 9, Keur Momar Sarr 5, Sakal 3, Coki 1)

– Matam : 34 cas (Kanel 3)

– Kaolack : 24 cas (Kaolack 16, Ndoffane 6, Nioro 1, Guinguinéo 1)

– Dakar : 13 cas

– Tambacounda : 5 cas (Kidira 4, Bakel 1)

– Kédougou : 2 cas (Kédougou 1, Salémata 1)

– Thiès : 2 cas

– Kaffrine : 2 cas (Birkelane 2)

– Kolda : 1 cas (Vélingara 1)

Mpox

Depuis le premier cas confirmé le 22 août 2025, on note :

– 9 cas confirmés et 2 cas probables

– 10 cas localisés à Dakar, 1 cas à Ziguinchor

– 9 guérisons, 0 décès

– 46 personnes contacts suivis.

Appel à la vigilance

Le ministère de la Santé appelle les populations à maintenir une vigilance accrue, à respecter scrupuleusement les mesures de prévention, à collaborer activement avec les agents de santé et les relais communautaires.

Pour toute information complémentaire :

– Numéro vert : 800 00 50 50

– 1919

– SAMU : 1515