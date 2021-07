Révélation : Sibeth Ndiaye retourne auprès de…Macron

« Ce n’est pas anodin » : Sibeth Ndiaye de retour auprès d’Emmanuel Macron

Un an après avoir quitté le poste de porte-parole du gouvernement, Sibeth Ndiaye aurait-elle décidé de revenir dans la course et de renouer avec la politique ? Alors que la présidentielle 2022 approche, l’ancienne conseillère en communication a en tout cas repris contact avec Emmanuel Macron, comme l’a fait savoir Le Parisien.

Les « Mormons » sont de retour. Malgré la crise sanitaire qui a rebattu les cartes de son quinquennat, Emmanuel Macron a déjà en tête l’élection présidentielle de 2022. S’il n’a pour l’instant pas affirmé clairement ses intentions, plusieurs membres de son entourage ont sous-entendu, à plusieurs reprises, qu’il préparait le terrain pour sa réélection. Afin de mettre toutes les chances de son côté en vue du prochain scrutin, le locataire de l’Élysée a décidé de faire appel à ses soutiens de la première heure, comme l’a rapporté Le Parisien dans son édition du mardi 20 juillet. Parmi eux, Benjamin Griveaux, Ismaël Emelien ou encore Sibeth Ndiaye, ont accepté de se rapprocher du président de la République pour « rejouer un rôle » auprès de lui, a précisé le quotidien.

Entre ceux dont le nom figure dans la liste conduite par Richard Ferrand pour le renouvellement du bureau exécutif, et les autres qui ont rejoint le conseil national de LREM, à l’instar de Benjamin Griveaux, les choses sont en passe de bouger au sein de la majorité présidentielle. « Tous ces mouvements ne sont pas anodins. Macron leur a demandé de revenir dans le parti pour y mettre un peu d’ordre », a confié un parlementaire dans les pages du Parisien. Selon lui, « c’est clairement le signe que dans l’arrière-boutique macroniste, on se prépare en vue de 2022. »

Car s’ils ont vogué vers de nouveaux horizons, Sibeth Ndiaye, comme les autres macronistes de la première heure, n’ont jamais coupé les ponts avec Emmanuel Macron. « On se voit de temps en temps, parfois même pour ne pas parler de politique. On est restés très potes », a fait savoir l’un d’entre eux. Et Stéphane Séjourné de résumer : « On a une loyauté envers le président. Et on voit bien qu’avec la période qui s’ouvre, c’est aussi l’avenir politique du pays qui se joue. Donc, si on peut jouer un rôle, contribuer à notre façon pour aider, on le fera. » Macroniste un jour, macroniste toujours ?

Ces mystérieux rendez-vous qui intriguent

Quoi qu’elle en dise, Sibeth Ndiaye n’a pas totalement disparue de la scène politique. Devenue secrétaire générale de la branche française du groupe Adecco, leader mondial du travail temporaire et de l’intérim, après le remaniement ministériel de juillet 2020, elle a récemment fait son retour à l’Élysée. En juin dernier, cette fidèle d’Emmanuel Macron est venue voir le chef de l’État décorer Edouard Philippe des insignes de grand officier de la Légion d’honneur, comme le veut la coutume après deux ans passés au poste de Premier ministre.

Alors, ce retour en terre élyséenne l’a-t-elle rendue nostalgique ? Dans l’ombre, l’ancienne porte-parole du gouvernement, Sibeth, s’est, quoi qu’il en soit, déjà activée en vue de 2022. Comme l’a fait savoir Le Parisien, elle et Stéphane Séjourné ont pris l’habitude de se retrouver « chaque vendredi, autour du délégué général Stanislas Guérini, dans une équipe resserrée de sept personnes, pour un ‘steering commitee’ (comité de pilotage, ndlr), rebaptisé G7. » Si certains membre de la garde rapprochée d’Emmanuel Macron pensent qu’ils ont « gagné en expérience » depuis l’élection du chef de l’État, d’autres ne croient pas du tout en leur capacité à « rééditer le coup de 2017. » L’avenir nous le dira…