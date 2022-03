Révélation sur le deal Macky-Wade : Celui qui pilote tout et le négociateur du Palais

Le protocole du Stade Abdoulaye Wade est en train d’être décortiqué par les analystes et observateurs politiques au fur et à mesure que les deux camps, Libéraux et républicains, se rapprochent en vue d’une large coalition autour de Macky Sall. Malgré le démenti des libéraux signé par son secrétaire générale nationale Adjoint, Mayoro Faye, chargé de la communication du PDS, des informations confidentielles nous orientent sur la piste du véritable négociateur, un certain…Karim Wade.

C’est un Wade qui fait un deal avec le président Macky. Mais ce n’est pas notre Gorgui National, Abdoulaye Wade. C’est son fils Karim Wade qui a pris langue avec le cabinet du président de la République avec lequel il deal sur le dos du son père pour sa carrière et l’avenir du parti démocratique Sénégalais, à l’insu des autres responsables dudit parti et loin de son père qui coule une retraite paisible à Versailles.

Karim Méissa Wade, condamné à 6 ans de prison et 138 milliards d’amende pour enrichissement illicite, a crié sur tous les toits qu’il ne veut pas d’amnistie. Il demande la révision de son procès. Il se fait passer pour le guerrier qui tient tête à l’état, le patron des Libéraux qui ne flanche devant rien et qui dicte sa loi. Mais quand la nuit tombe, Karim Méissa Wade discute (bien) avec le locataire du Palais de son retour au pays, aux affaires, à la tête du parti démocratique sénégalais et sans doute aux côtés du « patron » Macky Sall.

Selon notre source proche de la présidence, « le président de la République est en contact très avancé avec les Wade et surtout le fils Wade établi au Qatar. Les relations ont été nouées depuis près d’un an et les deux hommes se parlent directement sans intermédiaire même si le contact a été renoué dès le début par un des plus discrets collaborateurs du président qui est un médiateur hors pair et un négociateur très convainquant » révèle notre source…

Abdoulaye Wade, 96 ans officiellement (101 ans selon certaines indiscrétions), n’est plus le gorgui (Bari doolè) qui faisait trembler le pouvoir. A cet âge, on n’a plus les bons réflexes. Et les grandes décisions du PDS sont prises depuis Doha (capitale du Qatar) où réside Karim Wade. Même la décision de donner le nom d’Abdoulaye Wade au Stade du Sénégal, est venue de Doha. Et Mayoro Faye qui a démenti l’info sur le rapprochement entre Wade et Macky n’est pas allé à la bonne source. Il s’est renseigné du côté de Versailles et non du côté du Qatar. Karim Wade prend les décisions sans consulter Versailles…

Selon notre source « Karim Wade a déjà tout négocié avec Macky Sall. Ils se connaissent bien et ont travaillé dans le même gouvernement. Et ce que plusieurs observateurs et analystes politiques ignorent, Macky Sall était le bras droit de Karim Wade au début de l’alternance 2000. Idrissa Seck ne voulait pas voir Macky qui était le patron du CIS (Cellule initiative et stratégies) du PDS. C’est Karim Wade qui a fait de Macky Sall ministre d’état dès le 6 novembre 2002 puis ministre de l’Intérieur le 22 août 2003 et Premier ministre le 21 avril 2004. »

L’épisode de l’enrichissement illicite et le film du procès de Karim puis son emprisonnement ont été les seules zones d’ombre entre les anciens frères libéraux. Mais aujourd’hui, on est plus proche des retrouvailles entre les deux leaders politiques qui ont entamé le processus de réunification de la grande famille libérale (avec le Rewmi d’Idrissa Seck, le parti des libéraux et démocrates/And Suxali d’Omar Sarr, l’Union nationale pour le peuple de Souleymane Ndéné Ndiaye, la Convergence libérale et patriotique (CLP) et le Rassemblement pour la pérennisation du libéralisme de Serigne Mbacké Ndiaye) élargie au PS et à l’AFP…

La rédaction de xibaaru