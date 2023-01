Révélations ! Le complot de Sonko bute sur Dior Diagne…

L’affaire Adji Sarr, du nom de cette masseuse qui accuse le leader de Pastef, Ousmane Sonko, de viols répétitifs et menaces de mort, connaît des rebondissements depuis qu’elle a été « estampillée » du sceau du « complot » par le suspect et ses défenseurs. Plusieurs noms ont été cités. Le leader de Pastef a cité en tête le général Moussa Fall, patron de gendarmerie. Il a aussi ajouté dans sa liste rouge, le lieutenant-colonel Abdou Mbengue, ancien commandant de la Section de recherches, les avocats, Mes Dior Diagne et Papa Samba So, Mamour Diallo, actuel directeur général de l’ONAS, et l’ancien procureur de la République Serigne Bassirou Guèye.

Ousmane Sonko cherche tous les moyens pour se tirer d’affaire dans ce dossier judiciaire qui l’oppose à Adji Sarr. Il fait tout pour faire accréditer la thèse que c’est un complot monté contre lui. Et il ne cesse de citer ces noms. Ousmane Sonko ne se contente pas seulement de les citer comme étant les comploteurs contre sa personne mais a laissé entendre que ces derniers paieront. Ousmane Sonko les menace de ses foudres quand il sera Président de la République, pour leur implication supposée dans le « complot »…

Mamour Diallo est le premier à être trainé dans la boue par Ousmane Sonko. Il faut dire que le leader de Pastef n’a jamais épargné Mamour Diallo qu’il avait accusé d’être impliqué sur un scandale concernant le titre foncier DK 1451/R d’une valeur de 94 milliards FCFA. Malgré que Mamour Diallo ait été blanchi sur cette affaire, Ousmane Sonko continue toujours de s’acharner sur lui. Il accuse Mamour Diallo depuis que son affaire avec Adji Sarr a éclaté d’être celui qui est derrière cette dernière.

Quant à Me Pape Samba So, Ousmane Sonko l’accuse d’avoir rédigé la plainte de Adji Sarr. A supposer que cela soit vrai, en quoi est-il un délit pour un avocat d’avoir rédigé une plainte pour une victime ? Seulement Ousmane Sonko est obsédé par cette idée de faire croire à tout le monde que c’est un complot monté contre lui au point de lancer des accusations à tout va et qui se montrent légères, jour après jour.

L’ancien Procureur général Serigne Bassirou Guèye en prend aussi pour son grade. Toutes sortes d’accusations sont lancées à son endroit. Ousmane Sonko est allé jusqu’à déclarer qu’il ne lui accorde aucun crédit. Depuis Serigne Bassirou Guèye fait l’objet d’un « lynchage » à travers les réseaux sociaux de la part de responsables de Pastef. Ousmane Sonko reproche à Serigne Bassirou Guèye d’avoir falsifié le procès-verbal qui lui a été envoyé par la gendarmerie concernant son affaire avec Adji Sarr.

Pour rappel d’ailleurs le défunt juge Samba Sall avait longtemps été cité dans son soi-disant complot, le leader de Pastef avait alors parlé de « triangle de bermude judiciaire ».

C’est dire que Ousmane Sonko ne manque vraiment pas d’inspiration pour faire trainer quelqu’un dans la boue.

Le général Moussa Fall, patron de la gendarmerie, le lieutenant-colonel Abdou Mbengue, ancien commandant de la Section de recherches ont aussi été cités dans le « complot », En effet, Ousmane Sonko reproche aux gendarmes d’être les bras armés du Président de la République Macky Sall. Eux aussi, ont été menacés de ses foudres quand il sera élu à la tête du pays.

Reste Me Dior Diagne. Ousmane Sonko et ses avocats citent Me Dior Diagne dans cette affaire, sans que l’on ne sache réellement ce qu’ils lui reprochent exactement. Ils exigent son audition devant le juge Maham Diallo qui a su, par son instruction, qu’aucun des protagonistes de cette affaire ne connaît Me Dior Diagne et même les réquisitions téléphoniques en ont fait foi.

Tantôt Ousmane Sonko et ses avocats disent que Me Dior Diagne a hébergé Adji Sarr pendant 15 jours au moment de sa plainte alors que Adji Sarr n’a jamais vu Dior Diagne, ce qu’elle a précisé au juge. Tantôt, le leader de Pastef et ses avocats l’impliquent dans une supposée plainte contre Adji Sarr mais toujours sans succès, puisque Adji Sarr ne connait, ni d’Adam ni d’Eve, Me Dior Diagne. Cette dernière non plus, ne l’a jamais vu, ni elle ni Ousmane Sonko. Me Dior n’a aussi jamais rencontré N’deye Khady Ndiaye (patronne du Swwet Beauté), Sidy Ahmeth Mbaye, le Dr Gaye ou même le capitaine Touré, ou qui que ce soit dans cette affaire dont elle ignore tout.

C’est pourquoi aujourd’hui, Ousmane Sonko et ses avocats butent sur l’implication de Me Dior Diagne. Ils ont tenu à impliquer à tout prix Me Dior Diagne car ils veulent donner une dimension d’Etat à leur thèse de complot contre le leader de Pastef. Car Dior Diagne est l’épouse du ministre de l’Intérieur Antoine Félix Diome. Mais jusqu’au jour d’aujourd’hui, ni Sonko ni ses avocats ne sont capables de dire exactement quel est le rôle de Me Dior Diagne…rédaction de plainte ? SMS transféré à son confrère Me Bamba Cissé ? Bien évidemment faux ou trop peu pour établir un « complot ».

Vont-ils finalement abandonner cette piste Dior Diagne ? Tout porte à le croire car Ousmane Sonko a enfin porté plainte contre ceux qu’il accuse d’être impliqués dans le complot mais Me Dior Diagne a miraculeusement disparu de sa liste…Est-ce un oubli volontaire ?

A suivre……..

Mame Penda Sow pour xibaaru.sn