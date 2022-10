Révélations sur L’Amnistie de Karim…son double-jeu et ses négociations secrètes

Ce sont des révélations exclusives de Xibaaru sur l’Amnistie de Karim Wade. Son gros mensonge au PDS et ses négociations secrètes avec Macky et le Faucon

Karim Wade est le plus grand menteur du Sénégal et le politicien le plus infidèle aux idéologies et aux principes du Parti Démocratique Sénégalais (PDS). Dans les moments les plus difficiles, où son père Wade utilisait la ruse pour s’en sortir, Karim, l’héritier du PDS, utilise le mensonge pour dérouter ses partisans et négocier dans les coulisses. Et c’est ce qu’il a fait dans cette affaire d’amnistie.

Xibaaru vous explique dans les moindres détails, la malhonnêteté de Karim Wade qui, d’une part, fait le dur devant ses partisans en brandissant la menace de démissionner si le PDS accepte l’amnistie et d’autre part, discute avec le faucon de l’APR et du Palais sur les conditions de son retour et les moyens financiers de sa politique…

C’est par une déclaration musclée du PDS que les Sénégalais ont appris l’opposition de Karim Wade à une loi d’amnistie sur les faits d’enrichissement illicite : « Si le Pds accepte l’amnistie, Karim Wade est prêt à abandonner le parti et la politique. L’alternative est donc simple. Soit, on accepte l’amnistie et risque de le voir abandonner le parti et la politique, parce qu’estimant qu’on l’a humilié. Soit, on continue la lutte jusqu’à ce que son honneur soit complètement lavé. C’est de cela qu’il s’agit », a déclaré Nafissatou Diallo.

Karim Wade déclaré être contre la loi d’amnistie qui lui permettra de recouvrer ses droits de vote et de revenir au Sénégal pour effectuer son retour dans l’arène politique. En 2019, il n’a pu participer à l’élection présidentielle du fait de la perte de ses droits de vote. Aujourd’hui qu’on offre sur un plateau d’argent le recouvrement de ses droits, il fait semblant de les rebuter, mais en coulisses, il négocie avec Macky Sall par l’intermédiaire du faucon du Palais.

Karim Wade sait pertinemment que ce qu’il réclame à savoir ou la révision de son procès ou alors rien, ne passera pas. Il est plus réaliste pour lui, d’accepter dans un premier temps cette main tendue du pouvoir pour qu’il puisse au moins se lancer dans l’arène politique en effectuant son grand retour au Sénégal. Et, une fois qu’il sera ici avec cette amnistie, il pourra se lancer dans un combat pour obtenir la révision de son procès. Par contre, il ne pourra rien obtenir s’il refuse réellement une amnistie.

C’est pourquoi, Karim Wade fait du bluff. Il menace de tout lâcher et de démissionner du PDS, si le parti accepte l’amnistie. Personne n’est dupe. Tout le monde sait comment le PDS fonctionne. Karim Wade ne fait que du vent, car si sa position est sérieuse, c’est son père Me Abdoulaye Wade, secrétaire général national du PDS qui allait sortir un communiqué pour rejeter toute idée d’accepter cette loi d’amnistie que s’apprête à déposer le pouvoir pour exiger que le procès soit révisé. Aujourd’hui, c’est un second couteau PDS, à savoir Nafissatou Diallo qui se déclare sur la question, soutenant porter la voix de Karim Wade.

Elle va vers un désaveu retentissant. Karim Wade négocie en cachette avec le pouvoir. De la même manière qu’il avait négocié avec le pouvoir pour obtenir la grâce présidentielle et s’exiler au Qatar. Il a accepté la grâce, ce n’est donc pas l’amnistie qu’il va rejeter en attendant s’il le veut maintenant, une fois au Sénégal, de mener le combat pour obtenir la révision de son procès. Toute autre attitude de sa part, ne pourra qu’être suicidaire pour lui. Karim Wade, à moins qu’il ne veuille sa mort politique, ne va rater pour rien au monde le rendez-vous de 2024, après avoir loupé 2019.

Alors qu’il travaille en direction de 2024 en parfaite intelligence avec le Président de la République Macky Sall. Tous deux ont un même combat : affaiblir Ousmane Sonko…

Papa Ndiaga Dramé pour xibaaru.sn