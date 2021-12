Révolte dans les universités : Y’en a marre et Frapp accuse l’Etat

Les mouvements FRAPP et Y’en a marre dénoncent la violence de l’État du Sénégal qui semble s’entraîner sur les étudiants comme sur les autres manifestations pour préparer le hold-up d’une 3e candidature illégale et illégitime.

FRAPP et Y’en a marre tiendront le ministre de l’intérieur et le président Macky Sall pour responsable de toute tragédie qui surviendrait dans les universités.

Y’en a marre et FRAPP présentent leurs condoléances et expriment leur solidarité aux étudiants de l’université Alioune Diop de Bambeye et saluent l’esprit de solidarité des universités Gaston Berger et Cheikh Anta Diop.