Sur le plateau de Kinkélibaa de la RTS, en l’absence de Sarah Louyah, c’est la talentueuse Mariama Dramé qui présente la Une des journaux. Et elle commence la revue de presse de ce lundi 06 janvier 2020 par la réussite de la journée national de nettoiement et la visite du président élu de Guinée Bissau au Sénégal. Il y a aussi le new deal entre Macky Sall et Idrissa Seck et l’affaire de la fillette de deux ans tuée à Mbour