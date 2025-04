Revue de presse : L’employabilité et le dialogue national au menu des journaux

Les recommandations du président de la République, Bassirou Diomaye Faye, lors de la quatrième conférence sur l’emploi et l’employabilité, pour lutter contre le chômage, la désignation du chercheur et géographe Cheikh Guèye, membre du Cadre unitaire de l’islam au Sénégal (CUDIS) comme facilitateur du dialogue national 2025 sur le système politique et le prolongement du Millenium challenge compact (MCC) au Sénégal, figurent parmi les sujets les plus abordés par les quotidiens reçus vendredi à l’Agence de presse sénégalaise (APS).

Le chef de l’Etat a présidé jeudi au Centre international de conférences Abdou Diouf (CICAD) de Diamniadio, l’ouverture de la quatrième conférence sociale sur l’emploi et l’employabilité.

Cette rencontre de deux jours a servi de tribune au président Faye pour décliner plusieurs mesures et engagements destinés à faire face aux défis du chômage, de l’emploi et de l’employabilité des jeunes, en tenant compte des transformations économiques, sociales et technologiques en cours.

‘’L’Etat mitonne sa riposte’’ face au chômage, titre Sud Quotidien, soulignant qu’‘’hier jeudi à la quatrième conférence sociale à Diamniadio, le président Bassirou Diomaye Faye a réaffirmé sa volonté d’en faire un chantier prioritaire, via des réformes en profondeur dont la refonte du Code du travail et celui de la sécurité sociale”.

‘’Seulement, a-t-il prévenu, aucune solution ne sera durable dans un climat social apaisé. D’où l’importance cruciale du dialogue entre l’Etat, les syndicats, les employeurs et la société civile’’, écrit Sud.

WalfQuotidien précise que ”la lutte contre le chômage n’est pas uniquement l’affaire de l’Etat”.

‘’C’est fort de ce postulat que le chef de l’Etat Bassirou Diomaye Faye qui s’exprimait lors de la 4e conférence sociale sur l’emploi et l’employabilité, à Diamniadio, préconise une réponse commune, fondée sur l’innovation et le dialogue’’, rapporte la publication parlant de ‘’Diomaye formula’’ pour l’emploi et l’employabilité.

’’Le chef de l’Etat promeut l’exclusivité’’, écrit Le Soleil, soulignant que ‘’le chef de l’Etat, a plaidé hier, à Diamniadio pour une harmonisation des interventions et pour une feuille de route inclusive’’.

‘’Bassirou Diomaye Faye qui place beaucoup d’espoir sur le pacte social en cours de finalisation a insisté sur l’importance du dialogue social permanent’’, ajoute la publication.

Selon L’Info, Bassirou Diomaye Faye ”prône un dialogue permanent pour un environnement économique social sain’’, relevant que ‘’la quatrième conférence sociale a été une occasion pour le chef de l’Etat de prôner un dialogue permanent pour garantir un environnement économique et social sain’’.

‘’Bassirou Diomaye Faye a également salué l’engagement des acteurs, les a invités entre autres, à travailler en synergie pour promouvoir l’emploi, l’employabilité, l’entreprenariat et l’insertion des jeunes demandeurs d’emploi’’, écrit la publication.

Les quotidiens ont également mis l’accent dans leur livraison du jour sur la désignation par le président de la République, Bassirou Diomaye Faye, du chercheur et géographe Cheikh Guèye, comme facilitateur du prochain dialogue national, prévu du 28 mai au 4 juin 2025.

‘’Dr Cheikh Guèye, l’homme de Diomaye’’, affiche à sa Une L’As. ‘’Le chef de l’Etat a porté son choix sur Cheikh Guèye pour faciliter le dialogue politique qui s’ouvre le 28 mai prochain. En sa qualité de facilitateur général, le géographe de formation qui va superviser et guider les réflexions est un membre éminent de la société civile et actuel secrétaire général du Cadre unitaire de l’Islam au Sénégal (CUDIS)’’, renseigne le journal.

‘’Cheikh Guèye [a été] nommé facilitateur’’ pour le Dialogue national”, informe de son côté Le Quotidien.

La même publication s’intéresse à la prolongation de trois mois par l’administration américaine du programme du Millenium challenge compact (MCC) au Sénégal et titre : ‘’Le Sénégal sous oxygène pour trois mois’’.

‘’Alors que d’autres pays voient leurs programmes MCC carrément arrêtés, celui du Sénégal, à l’image du Népal et de la Mongolie sont prolongés de trois mois’’, note le journal, et Sud Quotidien d’ajouter ’Le Sénégal sauve sa tête provisoirement’’.

Source : APS