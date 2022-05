Revue de presse…Macky Sall à Tivaouane à la UNE

Les journaux du week-end commentent le déplacement et la prise de parole du président Macky Sall à Tivaouane, théâtre d’un incendie ayant coûté la vie à onze nouveau-nés qui étaient pris en charge dans l’unité de néonatologie de l’hôpital public de cette localité située à une centaine de kilomètres de Dakar.

‘’J’ai le cœur meurtri par ce qui est arrivé à tous ces bébés’’, rapporte en Une Vox Populi qui reprend des propos du chef de l’Etat qui s’est rendu vendredi soir à Tivaouane moins de 72 heures après le drame qui a coûté la vie à onze nouveau-nés à l’hôpital Abdoul Aziz Dabakh de Tivaouane.

Citant encore Macky Sall, le journal annonce le déploiement de l’Inspection générale d’Etat (IGE) afin de faire l’audit de l’ensemble des services de néonatologie du pays.

Pour Sud Quotidien, le président Sall s’est engagé auprès du khalife général des Tidianes, Serigne Mbaye Sy Mansour, à œuvrer pour que la lumière soit faite sur le drame survenu mercredi dans la soirée.

‘’Le président de la République est formel : toute la lumière sur le drame de l’hôpital Mame Aboul Aziz Sy sera faite. (…) Pour ce qui est de la prise en charge dans les hôpitaux, le chef de l’Etat a également assuré devant le khalife que de fermes décisions seront prises pour que le personnel soit bel et bien à la hauteur des attentes des patients’’, souligne la publication.

Macky Sall tente d’éteindre le feu après la mort de onze nourrissons dans l’incendie du servcie de néonatologie de l’hôpital Abdoul Aziz Sy Dabakh, croit savoir Le Quotidien.

Selon le journal, le président de la République Macky Sall a ordonné une mission d’enquête de l’IGE chargée d’évaluer la qualité de l’infrastructure non sans demander que l’ensemble des installations des services de néonatologie soient audités. Il a également annoncé la construction d’un hôpital de niveau 3 dans cette cité religieuse.

De son côté, Le Soleil a mis l’accent sur ‘’l’appel à la responsabilité’’ lancé par le chef de l’Etat Macky Sall lors de son déplacement à Tivaouane.

‘’En se rendant sur le site du sinistre et en rencontrant le khalife général des Tidianes ainsi que les familles endeuillées, le président Macky Sall a exprimé sa consternation à la suite de l’incendie dévastateur qui a couté la vie à onze bébés (…) et appelé à la responsabilité et à la conscience de tous pour que chacun exerce son métier dans les règles de l’art et le respect de la déontologie, pour un bon fonctionnement des services’’, rapporte le journal gouvernemental.

S’intéressant aux annonces faites en marge du déplacement de Macky Sall à Tiavouane, le journal Bes Bi fait, pour sa part, savoir que le ministère de la Femme, de la Famille, du Genre et de la Protection de l’enfance allait accompagner les familles des victimes.

‘’Pas de mots !’’, s’exclame L’Observateur qui a illustré sa Une d’une photo montrant des lits calcinés dans lesquels les nourrissons ont vraisemblablement péri.

Dans les colonnes de L’AS, la directrice de l’hôpital, le docteur Bineta Diop Badiane, explique que tout avait été fait pour sécuriser l’établissement, mais malheureusement le drame est survenu et a frappé le service modèle de l’hôpital cité en référence avec des notes d’excellence notées par toutes les supervisions.

Pendant ce temps, Libération a mis le focus sur la visite entamée vendredi à Dakar par le khalife général des Mourides, Serigne Mountakha Mbacké et au séjour du khalife général de Médina Baye, Cheikh Mahi Ibrahima Niass au Soudan

La publication évoque un ‘’triomphe de la foi’’ en faisant allusion à la ferveur notée à la grande mosquée mouride de Dakar et la réussite d’une mission de paix menée par le guide des Niassènes au Soudan.

Source APS