Revue de presse…Politique et affaire Sonko à la UNE

Divers sujets liés à la politique et à l’affaire Sonko meublent la Une de la presse de ce jeudi 11 mars 2021.

Dans un entretien avec nos confrères de Walf Quotidien, le journaliste-écrivain, Boubacar Boris Diop affirme : « Pour 2024, Macky s’est mis hors course tout seul ».

A propos des récentes manifestations violentes au Sénégal suite à l’affaire Sonko, M. Diop affirme que « c’est l’arrogance, l’entêtement et le mépris des autorités qui a révolté les Sénégalais ».

« Plusieurs morts enregistrés lors des manifestations-Deuil national ce jeudi », rapporte L’As, soulignant que l’ex Premier ministre, Mahammed Dionne « sort d’hibernation pour sauver son patron ».

Pour Walf Quotidien avec ce deuil national, « Macky rend hommage aux victimes des violences politiques »

« L’opposition face au régime de Macky Sall-Le vent en poupe. Ressuscitée par l’affaire Sonko, l’opposition veut surfer sur l’élan populaire », titre EnQuête.

Pendant ce temps, Sud Quotidien indique que « Macky confine le couvre-feu » qui sera levé le 19 mars.

L’Observateur reste avec la « lettre-plainte de Adji Sarr contre Ousmane Sonko » et fait état de « désordre dans l’ordre (des avocats) ».

Selon le journal, Me Dior Diagne, accusée d’avoir rédigé la plainte de la masseuse contre l’opposant Sonko qu’elle accuse de viols, porte plainte contre ses confrères Mes Bamba Cissé et Pape Samba So.

L’emploi des jeunes intéresse le quotidien national Le Soleil qui affiche « un programme d’urgence de 350 milliards de Fcfa » dont une première phase de 150 milliards de Fcfa pour 2021 et 200 milliards de Fcfa pour 2022 et 2023.

Ce journal revient également sur le décès du Premier ministre ivoirien, Hamed Bakayoko.

« Décès de Hamed Bakayoko-A la primature ivoirienne, la tragédie se répète », renchérit Walf Quotidien.

Source APA