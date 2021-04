Rewmi rejoint la coalition Benno Bokk Yaakaar

Le parti d’Idrissa Seck, Rewmi intègre la coalition Benno Bokk Yaakaar. Les responsables départementaux du parti Rewmi ont pris part au séminaire organisés pour les membres de la coalition Benno Bokk Yaakaar du département de Dakar, le samedi au King Fahd Palace.

« Nous nous félicitons vivement de l’élargissement de notre très grande coalition et appelons à une mobilisation générale à l’échelle des 19 communes du département de Dakar de tous les responsables BYY et de la majorité présidentielle dans le respect des mesures barrières et en période de pandémie. Nous engageons donc à relever le défi de l’unité, de la solidarité », a déclaré Abdoulaye Diouf Sarr, lors d’une rencontre organisée par les leaders de ladite coalition.