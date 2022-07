Richard-Toll : Mimi Touré appelle les responsables de Benno à maximiser la victoire

A Richard-Toll en cette quatrième journée de campagne, la tête de liste nationale de la coalition BBY, Aminata Touré a insisté pour l’unité des responsables politiques du département. Même si elle reste convaincue que la victoire est déjà acquise dans le département de Dagana, Aminata Touré a invité les responsables à maximiser cette victoire par l’unité des membres de la coalition BBY, renseigne Dakaractu.

« Richard-Toll est une ville pleine d’histoire. Les terres du Walo sont des terres de valeur et d’unité. C’est le lieu de saluer les braves agriculteurs du Walo. Nous n’avons aucun doute pour la victoire ici. Nous aurons une large victoire, mais il faudra maximiser la victoire par l’unité. L’unité est très importante. Listes parallèles, frustrés tout ça est derrière nous. Ce que nous voulons c’est d’offrir une large majorité à l’Assemblée nationale au président Macky Sall », a souligné Aminata Touré, lors du meeting départemental de Dagana tenu à Richard Toll.

Par ailleurs, Aminata Touré de rappeler les réalisations faites par le président Macky Sall dans le Walo depuis son accession à tête du pays. Des réalisations qui méritent d’être sanctionnées par une large majorité à l’Assemblée nationale, selon toujours Aminata Touré.

« Vous savez très bien ses réalisations dans ce département avec la réhabilitation de la route Richard Toll-Ndioum en plus des 5.772 bourses familiales, la réhabilitation du centre de santé et le relèvement du plateau technique. Le président a construit ici 99 salles de classes, il a financé aussi à travers la DER 2,9 milliards et le Fongip 3 milliards pour les femmes et les jeunes. La maison de la jeunesse sera construite ici dans le département et un centre de formation pour aider à la transformation des produits agricoles ».