Rihanna, refoulée à l’entrée d’un bar (vidéo)

Accompagnée d’A$AP Rocky, son crush du moment, Rihanna, la star aux 280 millions de disques vendus à travers le monde s’est fait refoulée à l’entrée d’un bar branché à New York. La scène a été filmée et diffusée sur les réseaux sociaux.

Avouons que c’est le genre de scénario que l’on craint tou(te)s : se voir refuser l’entrée dans un bar ou une boîte par un videur, devant la file d’attente (#honte). Malheureusement pour Rihanna et A$AP Rocky, cette crainte est devenue réalité, puisque mercredi 23 juin dernier, ils se sont fait refouler par le videur d’un bar branché à New York qui, visiblement, n’a pas reconnu de qui il s’agissait. La cause de cette interdiction de rentrer ? Des papiers d’identité. Rihanna n’avait tout simplement pas ses papiers d’identité sur elle, lui permettant de prouver qu’elle a bien l’âge légal pour boire. Oups.

Les passants qui s’aventuraient par-là, pendant que Rihanna et A$AP Rocky étaient bloqués à l’entrée du bar, n’ont pas manqué de filmer la scène et la diffuser sur les réseaux sociaux. Sans surprise, les internautes ont été amusés de voir les deux stars tout penaudes devant l’intransigeance du videur. Comment le videur n’a pas pu les reconnaître ? Même A$AP Rocky a eu du mal à le croire, en atteste ce qu’il répond au videur dans la vidéo : « Vous ne connaissez pas Rihanna ?! ». Il semblerait que non.

Ils ont beau être deux des plus grandes superstars au monde, ils peuvent quand même se faire recaler par un videur qui doit vivre dans une grotte ou être coupé de musique et d’internet depuis plus de 20 ans…On en connait un qui risque de se faire secouer par son patron : « tu as viré Rihanna et A$AP Rocky de mon club ???!! »