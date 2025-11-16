Riposte de Salimata Dieng à El Hadj Ndiaye : « La charité bien ordonnée commence par soi-même »

Le débat politique connaît une nouvelle escalade avec la réaction particulièrement ferme de Salimata Dieng, Adjointe Secrétaire Générale de la Jeunesse Patriotique Sénégalaise (JPS). Dans une réplique virulente, elle s’en prend à El Hadj Ndiaye, PDG de la 2STV et porte-parole autoproclamé du mouvement « Sénégal Demain », dont elle conteste ouvertement la légitimité et la crédibilité.

Visiblement « en colère », Mme Dieng questionne d’emblée l’autorité morale de ce mouvement qui se pose en instance critique de la gouvernance nationale. Elle interroge : « Qui parle au nom de qui ? » avant de douter de la capacité d’El Hadj Ndiaye à incarner une voix légitime du pays.

L’Adjointe SG de la JPS rappelle ensuite le passé de l’homme de médias, ancien PCA sous le régime de Macky Sall, pour dénoncer son absence d’engagement : « Jamais je ne vous ai entendu formuler la moindre proposition sur l’emploi des jeunes. Jamais je ne vous ai entendu dénoncer la mal-gouvernance, alors qu’elle sautait aux yeux… »

Salimata Dieng qualifie ce mutisme, face aux « tortures, emprisonnements arbitraires, morts et abus de pouvoir » subis par les militants de l’opposition entre 2021 et 2024, de « silence total » et même de « silence complice ».

Poursuivant son offensive, la responsable de la JPS retourne les accusations de mauvaise gouvernance contre la chaîne 2STV elle-même. Elle évoque une entreprise « en déclin depuis des années », minée selon elle par de « mauvaises pratiques de gestion » : arriérés de paiement, contrats irréguliers, conditions précaires, sanctions arbitraires contre des employés, CDD menacés en permanence, heures supplémentaires impayées et salaires « insignifiants » pour des employés en CDI.

Elle questionne directement la gestion interne du groupe Origines SA : « Combien d’arriérés ? Combien de contrats sans conditions claires ? »

Pour Salimata Dieng, l’appel d’El Hadj Ndiaye à un « sursaut national » manque de sincérité. Elle y voit une démarche dictée par l’intérêt personnel plutôt que par un réel patriotisme : « J’ai lu le texte d’un homme qui se dit patriote, mais qui, en réalité, déverse sa frustration parce que son business ne fonctionne plus. »

Elle met au défi le PDG de la 2STV de s’attaquer d’abord à ses propres difficultés financières avant de réclamer un Plan d’Urgence Économique à l’État : « Appliquez d’abord ce plan à Origines SA, qui peine même à payer ses propres salariés. »

Mme Dieng conclut sur un proverbe wolof lourd de sens : « Baay si saay hoom » — la charité bien ordonnée commence par soi-même.