Rufisque : Khalifa Sall s’engage pour la modernisation de l’agriculture

Darou Salam, Niague, Tivaouane Peul et Keur Ndiaye Lo (Rufisque) ont été les épicentres de la troisième journée de la campagne électorale de la coalition Khalifa Président, où l’énergie palpable s’est fusionnée avec l’enthousiasme des citoyens.

L’élan prometteur créé lors du contact direct avec les communautés dynamiques s’est intensifié, marquant un soutien croissant envers le candidat Khalifa Ababacar Sall. Dans un contexte où l’urbanisation menace le maraîchage, la colère et le désarroi se lisent sur les visages des habitants. Les problèmes fonciers entravent le potentiel économique de la zone.

Khalifa Sall, candidat à la présidence, s’est engagé à redynamiser l’agriculture une fois élu, en facilitant l’accès à la terre et à l’eau. «A Tivaouane peulh, Niagues, Keur Ndiaye Lô où l’urbanisation tue le maraîchage, la colère et le désarroi se lisent sur les visages. Les problèmes fonciers auxquels sont confrontés les populations détruisent le potentiel économique de la zone. Je m’engage, une fois élu président de la République, à redynamiser l’agriculture en facilitant l’accès à la terre et à l’eau. Je promets de concilier l’urbanisation et le maraîchage en mettant en place des politiques et programmes favorisant le développement de l’horticulture, des systèmes d’irrigation efficaces et des centres de conditionnement et de stockage pour améliorer la productivité et la qualité des produits», a-t-il réagi.