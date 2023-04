«Rupture imminente entre Macky et Idy» (Par Mbaye Diouf)

Rupture imminente entre l’APR et le parti Rewmi

La toute nouvelle décision d’Idrissa SECK de démettre Yankhoba Diattara du poste de numéro deux de son Parti est le signe annonciateur de la prochaine rupture imminente entre le Président de la République et le Président du conseil économique social et environnemental.

En effet nous nous posons la question de savoir quelles seront les conséquences de ce premier coup dans la fourmilière du Parti Rewmi. Est-ce que Monsieur le Président de la République doit encore laisser l’initiative à Idrissa Seck qui se distingue par un reniement du compagnonnage entre l’Apr et le Parti Rewmi. Un reniement qui se caractérise par des actes de défiance à la coalition BBY.

Idy s’est déjà dévoilé lors de sa rencontre avec les étudiants sénégalais établis aux USA en annonçant sa décision de se présenter à la prochaine élection Présidentielle au Sénégal. Selon Idrissa SECK deux mandats de cinq ans suffisent largement pour un Président de la République au Sénégal. Et Idy de rappeler son combat contre son mentor Abdoulaye WADE qui avait pris la décision de se représenter en 2012.

Après avoir cherché à humilier ses ministres envoyés dans le gouvernement le week-end dernier lors d’une réunion de son Parti à travers des remontrances et questions gênantes. Le Président du Parti Rewmi revient à la charge en portant l’estocade en rétrogradant son numéro 2 et homme de confiance Yankhoba Diattara actuel ministre des sports dans le gouvernement d’Amadou Ba. Une décision qui sonne comme un début de rupture avec la coalition Benno Bokk Yakaar

Selon des sources dignes de foi, Yankhoba Diattara se serait opposé à la candidature de Monsieur Idrissa Seck à la prochaine élection Présidentielle du 25 février 2024 contre Macky Sall. Le 3 Avril après le message du Président Macky Sall à la Nation, Monsieur Yankhoba Diattara est allé sur les plateaux de télévision pour défendre le bilan du Chef de l’Etat. Et Yankhoba Diattara de soutenir que la candidature du Président Macky Sall pour un deuxième quinquennat est recevable.

Une sortie qui sans aucun doute ne va pas plaire à Monsieur Idrissa SECK qui à travers cette candidature verra toutes ses chances anéanties à l’élection Présidentielle du 25 février 2024.

Après Yankhoba Diattara même cas de figure pour Aly Saleh Diop ministre de l’élevage également membre du Parti Rewmi. C’est pourquoi à travers cet épisode de « Je t’aime moi non plus »dans les relations tendues au sein du Parti Rewmi, nous pouvons constater sans risque de nous tromper une répétition de l’histoire quand on se rappelle du cas Pape Diouf et Omar Gueye lors de la première rupture du compagnonnage entre le Président de la République Macky Sall et le leader du Parti Rewmi Idrissa SECK.

Les prochains jours nous édifieront sur les rapports entre le Chef de l’Etat et le Président du Conseil économique social et environnemental qui tient coûte que coûte d’après des sources concordantes à succéder à Macky Sall à la tête du pays.

Une affaire à suivre absolument.

Monsieur Mbaye DIOUF