Sa maison vandalisée…le DG de la SAPCO condamne et appelle à… 

Le leader de la S2D et directeur général de la Sapco, Souleymane Ndiaye, n’a pas échappé aux conséquences des tensions qui se déroulent depuis hier dans le Sud. Des manifestants ont vandalisé sa villa qui se trouve à Goudomp alors que le concerné, de Dakar condamne ces actes de vandalisme.

« De Dakar, il me parvient que ma villa à Goudomp a été l’objet d’actes de vandalisme aujourd’hui par un groupuscule de personnes qui ne font nullement honneur à Goudomp ni au Sénégal. Il est indéniable que la pluralité des opinions est le socle même de la démocratie, partout où l’on se trouve. C’est bien cela également l’identité de notre pays » estime le directeur général de la SAPCO regrettant cette forme de « dictature de la pensée unique » tendant à ôter aux Sénégalais leur liberté d’opinion mesurée et assumée, puisque c’est cette même démocratie.

« Je regrette qu’un groupe de personnes se serve de leurs idéaux qui se distinguent de plus en plus par la radicalité et l’extrémisme, à l’ère de la coopération entre nations et de la mise en place des bases de l’Emergence économique au Sénégal. J’espère et crois que nos autorités qui ont la lourde mais noble charge d’assurer la protection des personnes et des biens, prendront les mesures nécessaires pour situer les responsabilités et appliquer rigoureusement la loi. Car, nul ne doit penser être au-dessus de ces lois qui sont le fruit d’un consensus social » dira, optimiste le président de S2D qui prend l’opinion à témoin face à ces actes injustifiés, rapporte Dakaractu.