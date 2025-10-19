Sa Thiès à Modou Lô : « Je ne suis ni Boy Niang, ni Ama Baldé encore moins…»

Sa Thiès a promis de mettre fin au règne de Modou Lô le 5 avril 2026. Le fils de Double Less en a fait le serment ce samedi à l’occasion de son premier face à face avec le Roi des Arènes.

Devant son frère Balla Gaye 2, Sa Thiès a été provocateur vis à vis de son adversaire Modou Lô. Comme promis d’ailleurs avant ce face à face à Montréal, le récent vainqueur de Zarco a acculé le roc des parcelles assainies. Après lui avoir bien fait comprendre qu’il est différent de ses récents jeunes adversaires, Sa Thiès a promis de lui infliger une quatrième défaite en carrière qui serait synonyme de la perte de son titre de roi des arènes.

« Je ne suis ni Boy Niang, ni Ama Baldé encore moins Siteu. Je mettrai la main sur la couronne. Je vais battre Modou Lô et emmener la couronne à Guédiawaye. C’est à l’issue de ce combat que les gens reconnaîtront réellement mon talent de lutteur (…) Ce combat ne durera pas car comme je l’ai déjà dit, je sais comment devenir roi des arènes ».

Source : Wiwsport