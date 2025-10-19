Modou Lô à Sa Thiès : « Cette couronne n’est pas prête à passer dans d’autres main…»

Toujours aussi serein et sûr de ses forces, le Roi des Arènes compte prolonger son invincibilité depuis son accession sur le trône de l’arène. Modou Lô a ainsi fait savoir à Sa Thiès qu’il était prêt à tout pour conserver sa couronne royale.

Après Ama Baldé, Boy Niang 2 et Siteu, Modou Lô veut continuer à dicter sa loi aux jeunes prétendants de son trône. S’il a jusqu’ici réussi un sans-faute face aux jeunes loups de l’arène, il lui faudra être sur son meilleur jour pour se défaire de Sa Thiès présenté comme l’un des meilleurs de sa génération. Mais pour Modou Lô, le frère de Balla Gaye n’est qu’un adversaire comme les autres.

« Devant les fans, les lutteurs ont tendance à dire du n’importe quoi. Mais ce qui est sûr c’est que cette couronne n’est pas prête à aller dans d’autres mains. Je lui dis ce que j’avais dit à mes récents adversaires. Il n’a aucune chance ! Je l’attends de pied ferme le jour j » a-t-il déclaré.

Interrogé sur l’influence de son bourreau Balla Gaye 2 sur ce combat, le roi des arènes botté en touche. « Tout ce qui m’intéresse c’est mon adversaire et rien d’autre. Je fais focus sur lui et le reste n’a pas d’importance » a-t-il ajouté.

Source : Wiwsport