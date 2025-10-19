Nécrologie : Décès d’Abdou Aziz Mbaye, président des communicateurs traditionnels

Le monde des médias sénégalais est en deuil. Le président des communicateurs traditionnels du Sénégal, Abdou Aziz Mbaye, s’est éteint ce dimanche soir à Dakar, à l’hôpital Fann, des suites d’une courte maladie, selon des sources proches de sa famille.

Figure emblématique du griotisme moderne, Abdou Aziz Mbaye s’était distingué au fil des années comme un acteur central de la médiation sociale et culturelle au Sénégal. Il a consacré sa vie à la promotion du patrimoine oral, à la transmission des savoirs ancestraux et au renforcement du dialogue entre les générations, prônant sans relâche les valeurs de respect, de solidarité et de paix.

Sa disparition constitue une perte immense pour le monde des communicateurs traditionnels, dont il était à la fois le porte-voix, le défenseur et le gardien des traditions.