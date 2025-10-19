Me Amadou Sall prend la défense de Madiambal Diagne : « Ce qu’on lui a fait est anormal ! »

Invité de l’émission Face au Jury sur PressAfrik Tvhd ce dimanche 19 octobre, l’ancien ministre de la Justice, Me Amadou Sall, est sorti de sa réserve pour dénoncer ce qu’il qualifie d’abus de pouvoir dans l’affaire Madiambal Diagne.

Pour rappel, le journaliste et homme d’affaires, recalé à l’Aéroport international Blaise Diagne (AIBD), avait finalement quitté le pays via la Gambie pour rejoindre la France. Une décision qui lui a valu un mandat d’arrêt international.

Mais pour Me Sall, cette mesure est injustifiée : « Tant qu’on ne t’a pas donné un papier qui t’empêche de sortir du territoire, tu as le droit de voyager. »

L’ancien Garde des Sceaux cite même un précédent juridique : « Dans l’affaire Mansour Faye, la Cour suprême avait clairement dit qu’on ne peut interdire à quelqu’un de quitter le territoire sans un document officiel. Or, ce document n’a jamais été délivré à Madiambal. »

Allant plus loin, Me Amadou Sall dénonce une dérive de l’État : « Ce n’est pas le rôle de l’État de tendre des pièges. L’État, c’est la transparence et la bonne gouvernance. »

Et de conclure sans détour : « On ne peut pas liquider un citoyen sous prétexte qu’il n’appartient pas au pouvoir. Ce qu’on a fait à Madiambal Diagne est anormal. »