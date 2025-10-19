Me Amadou Sall : «On ne peut pas poursuivre juridiquement Macky Sall à cause…»

Invité de l’émission Face au Jury sur PressAfrik, ce dimanche 19 octobre 2025, Me Amadou Sall, avocat et ancien ministre de la Justice, s’est exprimé sur la polémique autour de la supposée “dette cachée” contractée sous le régime de l’ancien président Macky Sall. L’ancien porte-parole du Parti démocratique sénégalais (PDS) a tenu à apporter des précisions et à relativiser les accusations portées contre son ancien mentor.

Alors que le Fonds monétaire international (FMI) a confirmé récemment l’existence d’une dette non déclarée contractée durant le magistère de Macky Sall, les réactions n’ont pas tardé à fuser, certains membres du gouvernement allant jusqu’à parler de « haute trahison ».

Pour Me Amadou Sall, ces accusations sont infondées. « Il n’y a pas de dette cachée, car une dette cachée ne peut être révélée que par son créancier », a-t-il soutenu, avant de lancer un défi au régime actuel : « Qu’ils nous disent donc où se trouve cette dette et quel en est le montant exact. »

Face aux appels réclamant l’extradition de l’ancien président, Me Sall s’est montré catégorique : « On ne peut pas envoyer quelqu’un en prison pour une dette, qu’elle soit cachée ou simplement mal évaluée. » Selon lui, aucune base juridique ne permet de qualifier cette affaire de haute trahison.

L’ancien garde des Sceaux appelle ainsi à la prudence et à la rigueur dans le traitement de ce dossier, estimant que le débat politique ne doit pas se transformer en règlement de comptes.