Pape Malick Ndour annonce une plainte contre Amadou Ba

Accusé d’avoir appelé à un renversement du gouvernement, l’ancien ministre Pape Malick Ndour a fermement démenti les propos que lui prête Amadou Ba. Dans une publication postée sur sa page Facebook, il a dénoncé une « interprétation malveillante » de ses déclarations lors de la marche tenue pour exiger la libération de Farba Ngom.

« Jamais je ne me rabaisserai à salir un adversaire politique. Je n’ai appelé ni à la violence, ni à un coup d’État. Tout le monde peut visionner la vidéo et juger par lui-même », a-t-il écrit, se présentant comme « un homme d’élégance et de principes ».

Pape Malick Ndour a également annoncé une action judiciaire dès ce lundi contre Amadou Ba ainsi que contre le président du groupe parlementaire de Pastef, qu’il accuse de diffamation. « Je refuse la manipulation et la calomnie. Mes avocats déposeront plainte pour laver mon honneur », a-t-il déclaré