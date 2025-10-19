Amadou Ba accuse Pape Malick Ndour d’appel au renversement du régime

Le ministre de la Culture, de l’Artisanat et du Tourisme, Amadou Ba, est monté au créneau après les déclarations de l’ancien ministre Pape Malick Ndour lors d’une marche organisée samedi pour la libération de Farba Ngom, maire des Agnam.Sur sa page Facebook, M. Ba a dénoncé des propos qu’il considère comme une incitation au renversement du gouvernement, estimant qu’ils franchissent la ligne rouge du débat démocratique.

« L’ancien ministre Papa Malick Ndour déclare publiquement qu’il faut unir les forces sociales pour renverser le Gouvernement actuel et installer un gouvernement de transition dirigé par Macky Sall pour finir le mandat », a écrit le ministre, avant d’ajouter : « Pour beaucoup moins que ça, d’autres ont été poursuivis pour atteinte à la sûreté de l’État. »

Le responsable gouvernemental juge ces déclarations « irresponsables » et « insultantes pour le suffrage universel ». Il appelle à faire preuve de fermeté face à ce qu’il qualifie de dérives politiques, affirmant que « la réserve républicaine du pouvoir ne doit pas être confondue avec une faiblesse »