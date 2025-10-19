124 migrants interceptés en mer…5 passeurs présentés au PJF

La Division nationale de lutte contre le trafic de migrants (DNLT) de la Direction de la Police aux Frontières (DPAF) a conduit devant le Procureur du Pôle Judiciaire Financier cinq individus soupçonnés d’avoir organisé un voyage clandestin vers l’Espagne.

Cette mesure fait suite à l’interpellation des suspects après que la Marine nationale a secouru 124 migrants à bord d’une embarcation de fortune. Parmi eux, quatorze Sénégalais, quatre-vingt-cinq Gambiens, huit Guinéens, un Bissau-Guinéen et seize Maliens, dont plusieurs femmes et mineurs.

Les auditions ont révélé que le départ avait eu lieu le 12 octobre à 3 heures du matin depuis Barra, en Gambie. L’embarcation a été interceptée le 13 octobre vers midi, à 50 milles nautiques au large des côtes gambiennes. Cinq capitaines ont été identifiés comme responsables de la navigation vers l’Espagne.