Libre…la première réaction de Pape Mahawa Diouf

Désormais libre, Pape Mahawa Sémou Diouf a tenu à adresser un message de reconnaissance à tous ceux qui lui ont témoigné leur solidarité durant les moments difficiles qu’il vient de traverser. Il remercié sa famille, ses voisins, ses amis, ainsi que les familles religieuses, les acteurs politiques et les membres de la société civile pour leur soutien constant.

« Je veux rendre un hommage appuyé à mes avocats, dont le talent, l’engagement et la plaidoirie remarquable ont illuminé l’audience de ce procès si particulier », a-t-il déclaré.

Pape Mahawa Sémou Diouf a également souligné la force et la portée des messages, prières et actions de soutien reçus pendant cette période difficile. Selon lui, cette épreuve n’a fait que renforcer sa conviction que le Sénégal reste une grande nation, animée par une haute conscience démocratique.

« Vos messages, vos prières et chacune de vos actions m’ont porté et sont parvenus jusqu’à moi. Merci du fond du cœur », a-t-il conclu.