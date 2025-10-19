Diourbel : une femme enceinte accouche devant l’hôpital, son bébé décède faute de prise en charge

Un drame évitable s’est produit vendredi dernier à Diourbel. Une femme enceinte, refoulée à l’entrée du Centre Hospitalier Régional Heinrich Lübke, a accouché sur la voie publique. Le nouveau-né, qui nécessitait une couveuse, n’a malheureusement pas survécu.

La victime, Astou Ndiaye, originaire d’un village de la commune de Ngohé, s’était d’abord rendue au district sanitaire de Diourbel. Les soignants lui auraient conseillé de rejoindre au plus vite l’hôpital régional, estimant que son bébé aurait besoin d’une couveuse après l’accouchement.

Mais une fois arrivée à bord d’un taxi, la future mère aurait essuyé un refus d’admission. Selon ses déclarations rapportées par Baol Times, la sage-femme de service aurait invoqué un manque de place à la maternité, en travaux depuis plusieurs mois.

Livrée à elle-même, Astou Ndiaye a fini par accoucher devant les portes de l’hôpital, sous le regard impuissant des chauffeurs de taxi présents sur les lieux. Ce n’est qu’après avoir été alerté que le personnel hospitalier est intervenu pour la prendre en charge, mais le nouveau-né était déjà décédé.

Interrogé par Seneweb samedi soir, le directeur du Centre Hospitalier Régional, Dr Bocar Sow, a préféré attendre le rapport officiel du chef de service concerné avant de s’exprimer en détail. Il a toutefois reconnu la gravité de la situation : « Ça ne devait pas se passer ainsi si le système fonctionnait normalement. Dès lors que la patiente est venue au centre de santé ou à l’hôpital, elle ne devait pas ressortir dans ces conditions. Ce sont des manquements qu’on devait éviter », a-t-il déclaré.

Le Dr Sow a aussi rappelé que la maternité fonctionne actuellement dans des conditions difficiles, en raison des travaux de réfection. « Sur les 50 lits dont dispose la maternité, seule une dizaine est opérationnelle. Nous avons réservé une partie pour les urgences. Faute de capacité d’accueil suffisante, nous avons demandé aux centres de santé de gérer les cas qui se présentent chez eux », a-t-il précisé.

Le directeur a par ailleurs évoqué une faille dans le processus de référencement : « La patiente n’a pas été référée à notre service. Si c’était le cas, elle aurait été évacuée à bord d’une ambulance. »

Une enquête interne est en cours pour situer les responsabilités dans cette tragédie, qui a profondément ému les habitants de Diourbel.

Avec Seneweb