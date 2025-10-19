Drame à Golf-Sud : un vigile sauvagement tué à l’arme blanche

La Cité des Nations Unies, à Golf-Sud, a été le théâtre d’un meurtre d’une extrême violence dans la nuit du 16 au 17 octobre 2025. Selon des informations recueillies par Seneweb, A. B. Tall, vigile âgé de 41 ans, a été violemment agressé vers trois heures du matin.

Grièvement blessé, il a été transporté en urgence à l’hôpital Idrissa Pouye de Grand-Yoff, où il a finalement succombé à ses blessures malgré les efforts du personnel médical.

Le certificat d’inhumation et les examens médico-légaux réalisés par le chef du service d’Anatomie et de Cytologie Pathologiques du même hôpital révèlent une attaque d’une brutalité inouïe. La victime, qui habitait aux Parcelles Assainies (Unité 11), est décédée d’un « choc hémorragique secondaire à une plaie pénétrante de la région parotidienne gauche ».

L’arme utilisée, décrite comme tranchante et de grande taille, a provoqué des lésions irréversibles : section de la veine jugulaire externe, atteinte du nerf vague et de l’artère carotide externe, ainsi qu’une perforation de l’oropharynx, avec présence de sang dégluti dans l’estomac, indique le rapport médical.

Une enquête a été immédiatement ouverte par le commissariat d’arrondissement de Golf-Sud pour identifier et interpeller le ou les auteurs de ce crime d’une rare sauvagerie. Les investigations se poursuivent afin d’élucider les circonstances et les motivations de cette agression mortelle.