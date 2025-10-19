Un sac sur le visage…le corps d’un homme découvert sur un chemin forestier

Le corps sans vie d’un homme a été retrouvé samedi 11 octobre à Saint-Clair-d’Arcey, dans l’Eure.

C’est un groupe de cycliste qui a fait la macabre découverte vers 10H30.

La victime gisait sur un chemin forestier de la Bruyère, en bordure de la rivière Us.

Cet homme avait le visage recouvert par un sac à dos et ne portait pas de chaussures.

Les gendarmes, arrivés sur les lieux, n’ont pu que constater le décès. Une autopsie sera pratiquée pour identifier la victime et déterminer les causes de sa mort.

Source : F D