Percutée par une moto…une collégienne lutte pour sa survie

Le drame s’est produit vendredi devant le collège Marcel Pagnol à Mazamet, dans le Tarn.

Vers 17H00, à la sortie des cours, une adolescente de 14 ans quittait l’établissement lorsqu’elle a été percutée par une moto.

Le pilote du deux roues, âgé de 27 ans et la jeune fille ont été grièvement blessés dans l’accident.

Le motard a été évacué paramédicalisé à l’hôpital de Castres.

La collégienne a été héliportée vers l’hôpital Purpan de Toulouse. Son pronostic vital est engagé.

La mère, la grand-mère de la victime et une surveillante du collège ont également été prises en charge, en état de choc.

Source : F D