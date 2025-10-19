Percutée par une moto…une collégienne lutte pour sa survie

Le drame s’est produit vendredi devant le collège Marcel Pagnol à Mazamet, dans le Tarn.
Vers 17H00, à la sortie des cours, une adolescente de 14 ans quittait l’établissement lorsqu’elle a été percutée par une moto.
Le pilote du deux roues, âgé de 27 ans et la jeune fille ont été grièvement blessés dans l’accident.
Le motard a été évacué paramédicalisé à l’hôpital de Castres.
La collégienne a été héliportée vers l’hôpital Purpan de Toulouse. Son pronostic vital est engagé.
La mère, la grand-mère de la victime et une surveillante du collège ont également été prises en charge, en état de choc.